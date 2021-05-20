شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ المحافظات تنتظر روادها بإجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة المحلية في المحافظات حالة الطوارئ، استعدادًا لفتح الشواطئ، غداً، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الصادر الأربعاء الماضى، بفتح الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصاً على سلامة المواطنين.

ففي الإسكندرية، أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها لاستقبال المصطافين بالشواطئ الخاصة، وعددها 66 شاطئا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية على شواطئ المحافظة، وحدد 10 اشتراطات لجميع الشواطئ؛ أبرزها التباعد المكانى بين الشماسى، بحيث لا تقل عن ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع ضرورة توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ، وتوافر أسطوانات الأكسجين بالوحدات الطبية على الشواطئ، وارتداء أطقم العاملين بالشاطئ الكمامات.

وشملت الضوابط، الصادرة عن المحافظة، استكمال مواد الإسعافات الاولية وتوافر المسعفين والمنقذين، وإلزام مستأجرى الشواطئ بتطبيق التعليمات الصادرة، بشأن الإجراءات الاحترازية، مع توقيع غرامات على المخالفين، واستخدام الأدوات أحادية الاستعمال في الكافيتريات، مع انتشار فرق التفتيش والمتابعة على الشواطئ، لمراقبة الموقف أولا بأول.

وفى محافظة مرسى مطروح، أكد المحافظ اللواء خالد شعيب، استعداد المحافظة لاستقبال روادها، خلال موسم الصيف، مبكراً، مع تجهيز الشواطئ العامة، ومتابعة تسوية رمال الشواطئ، بعد المد والجزر، طوال فصل الشتاء، ومراجعة حال كورنيش المدينة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الكورنيش، ومنع إقامة أي حائل للرؤية على يحجب رؤية البحر، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية للمنقذين بشواطئ مطروح، بالتعاون بين المحافظة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وأشار المحافظ إلى أنه جار تطوير بوابة مدخل مدينة مطروح، بالكيلو21، بالشكل الحضارى اللائق، بناء على طلب جماهيرى من المقيمين والمصيفين والمترددين على المدينة، وفتح شرايين مرورية جديدة؛ خاصة للوصول إلى الشواطئ، لتيسير حركة المواصلات ومنع الازدحام؛ منها إنشاء محور مرورى ما بين علم الروم حتى الطريق الدولى بالكيلو 9، أمام القرية الأولمبية، وافتتاح محور الشهيد مفتاح العشيبى بطريق

( القصر/ عجيبة)، بطول 3،2 كم، بالإضافة إلى رصف طريق (باب البحر/ أندليسية)، لتخفيف الازدحام على طريق علم الروم.

وفى دمياط، بدأت الوحدة المحلية لرأس البر حملة نظافة للشواطئ، بعد فترة طويلة من الإغلاق، وسط مطالبات من أصحاب الكافيتريات على الشواطئ، بمنحهم مهلة، مطالبين بتأجيل المزاد المعنى بالكافيتريات لمدة سنة جديدة، مراعاة لظروف الإغلاق، بسبب انتشار فيروس كورونا، ما ألحق بهم خسائر مادية فادحة، على مدى عام ونصف العام.