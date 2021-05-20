شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة تطعيم الفئات المستحقة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت مديريات الصحة فى المحافظات، أمس، إجراءات تطعيم الفئات المستحقة، بالإضافة إلى متابعة إغلاق المحال التجارية.

ففى القاهرة، أكد المحافظ، اللواء خالد عبدالعال، أن حملات الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى. وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والإغلاق على المخالفين بشكل فورى، مع مصادرة جميع المستلزمات المستخدمة فى المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة ارتداء الكمامات، وتوافر المطهرات، وترْك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه، وتعقيمها بشكل مستمر.

ووجّه بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية، مع التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية. وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تحرير 38 محضرًا لمقاهٍ قام أصحابها بمخالفة مواعيد الإغلاق، وتمت مصادرة 785 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم تحرير 175 محضرًا لعدم ارتداء كمامات، وإغلاق 21 ورشة و65 محلًا لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق.

وفى الشرقية، نفذت مديرية الصحة عدة دورات تثقيفية- فى الإدارات الزراعية والتعليمية، والرى، ومأمورية الضرائب، والمجالس المحلية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة- بتنفيذ عدة حملات وندوات ولقاءات جماهيرية، وبعثت برسائل صحية وتثقيفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الهدف من تلك الحملات والندوات هو توعية المواطنين والعاملين والمترددين على الأسواق والمحال والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وقصور الثقافة، فضلًا عن تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين.

وفى السويس، تابع خالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذ القرارات وتطبيق الإجراءات ضد كورونا بمنطقة الكورنيش الجديد والممشى ومنطقة الكافتيريات لمنع أى تواجد أو تجمعات، وتم فضّ التجمعات. وتابع رؤساء الأحياء تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات ودُور السينما والأنشطة الأخرى للحفاظ على صحة المواطنين بعدد من مناطق أحياء المحافظة.

وفى القليوبية، تابع المحافظ، عبدالحميد الهجان، الحملات المكبرة التى تقوم بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة، والمستمرة بشكل مستمر. وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 78 محضرًا لعدم ارتداء كمامات وضبط 105 «شيشة»، وإغلاق 11 مقهى.

وفى البحيرة، واصلت مديرية الصحة تطعيم الطواقم الطبية فى مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى، وأعلن الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة، بدء التطعيم بلقاح كورونا فى المستشفى، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية هى الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا.

وفى الفيوم، تابع المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، آخر المستجدات لتسجيل المواطنين بياناتهم لتلقى لقاح كورونا، كما تابع موقف تلقى اللقاح من خلال المواقع التى تم تخصيصها بالمدارس ومراكز الشباب. وأكد إحكام السيطرة على لقاح كورونا لتحقيق أقصى استفادة منه، مع العمل على اتباع تعليمات وزارة الصحة، بشأن بروتوكول العلاج والفئات المستهدفة للتطعيم باللقاح، مشددًا على تكثيف التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحفاظ على أرواح المواطنين. وفى المنيا، احتفل مستشفى مغاغة المركزى بعودة أطقم التمريض إلى العمل، عقب التعافى من فيروس كورونا.

وفى الإسماعيلية، أطلقت مديرية الصحة مجموعات توعية صحية، ضمن فعاليات حملة التوعية التى نظمتها مديرية الصحة للتحذير من مخاطر كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وفى دمياط، أطلق المجلس القومى للمرأة بالمحافظة مبادرة لدعوة السيدات إلى التواصل على الرقم 15115 لتلقى لقاح فيروس كورونا، واستقبال السيدات الراغبات فى مساعدتهن لتسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة.