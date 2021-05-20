شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توقع عقود المنظومة الجديدة لـ«المخلفات».. وتوجيهات بسرعة التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى «ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية، و«انفيروماستر» للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

أقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية، حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الأول مع الدكتورة يسرية لوزا، رئيسة مجلس إدارة شركة «ارتقاء»، كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة العقد الثانى مع ناصر سيد عيد، رئيس مجلس إدارة شركة «انفيروماستر»، وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل في حل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة.

وقال إن العقود التي تم توقيعها ستخدم 18 حيًّا من أحياء محافظة القاهرة، التي يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاونًا وتنسيقًا بين الوزارات والجهات المعنية لمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن)، والبالغ عددها حوالى 6 عروض، نتجت عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.

وأشار «شعراوى» إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مؤكدا حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الشركتين لهما سابقة أعمال في المحافظات.