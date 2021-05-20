شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لـ«تطوير وتنمية القرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «مدبولي»- خلال اجتماع أمس، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والتعليم والتخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية والصحة والإسكان والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»- إن هذا المشروع القومى الكبير سيتم إطلاقه رسميا قريبًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن فرق العمل التابعة للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات موجودة بعدد كبير جدا من المواقع، وبدأت التنفيذ بالفعل، لافتًا إلى أن المشروع يشهد تنفيذ العديد من التدخلات الخدمية والاجتماعية التى تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وعرضت راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول موقف تنفيذ التدخلات المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة» فى المراكز المستهدفة، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تتمثل فى محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وسكن كريم، وجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، فإن المشروع يستهدف تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير الأراضى لإقامة مشروعات مثل محطات التنقية، ومحطات المعالجة، لزيادة عدد القرى المخدومة بتلك الخدمات فى الريف المصرى.

وأوضحت «المنشاوى» أن المراكز المستهدفة ستشهد العديد من المشروعات التى تستهدف إقامة 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1227 مبنى تعليميًا، كما سيتم تنفيذ 317 مجمعًا حكوميًا على مستوى القرى المستهدفة، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وإنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبرى، من بينها كبارى للسيارات وأخرى للمشاة، والتعامل بالرصف ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقًا بطول 1404 آلاف كيلومتر، إلى جانب تنفيذ 891 مركز شباب و149 ملعبا، بالإضافة لإنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية، و381 نقطة إسعاف.

وأشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إعداد دراسة تفصيلية بالاحتياجات والمهمات المطلوبة فى قطاع الكهرباء، كما يتم التجهيز لإقامة عدد من منشآت الخدمات الاجتماعية، من بينها مراكز تأهيل ومراكز خدمات أسرة وطفولة وحضانات ومدارس مجتمعية وفصول لمحو الأمية ووحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة، وورش للتدريب المهنى ودعم الأسر المنتجة، كما سيتم تنفيذ القوافل الطبية والمساعدات التى تم توزيعها فى إطار «حياة كريمة» فى عدد من المراكز المستهدفة، موضحة أنه يتم التواصل مع المواطنين وإشراكهم فى مراحل تحديد المشروعات ومتابعة التنفيذ، وتم التنسيق مع البنك المركزى لتشجيع البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بالقرى الأم والقرى ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من حصر مستحقى «سكن كريم» بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعى، وسيتم التعامل معهم، مؤكدة أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيضخ مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر فرص العمل، وتدعم أبناء القرى المستهدفة فى توفير مصدر رزق دائم، وتحسين الأوضاع المعيشية لهم.

واستعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتائج أعمال لجان الممارسة مع الشركات المحلية المنتجة للخامات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة.

وقال «الفار» إنه تمت دعوة جميع الشركات والمصانع المحلية المنتجة جميع المواد والخامات، حيث تم عقد لجان ممارسة المواسير والصمامات والعدادات والمحولات والأعمدة والموزعات والكشافات خلال أبريل الماضى.