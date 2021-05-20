مصادرة 5 أطنان سكر وأرز بدون مستندات داخل شركة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 5,47 طن "سكر وأرز و1120 لفة "قمر الدين" مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.