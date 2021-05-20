السيارة تهشمت.. مصرع شخصين في حادث بالصف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث مروري بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث قبل نزلة قرية الودي ووجود حالتي وفاة.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ماركة "تيوتا كرولا" بالطريق الجديد بعد البوابات، اختلت عجلت القيادة بيد السائق ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي بالكامل ومصرع السائق ومرافقه.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة، وانتقل رجال المرورلتجنيب السيارة نهر الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.