إخماد حريق بمخزن قطع غيار سيارات في بين السرايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن قطع غير سيارات، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة بين السرايات.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد.

وتبين بالفحص نشوب حريق في منور عقار امتد إلى شقة بالطابق الأول تستخدم مخزنا لقطع غيار السيارات، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.