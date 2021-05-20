"الوطنية للإعلام" تنعى سمير غانم: "صانع البهجة.. وأسطورة الكوميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين- النجم الكبير سمير غانم أسطورة الكوميديا الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء بفن راقٍ متميز رسم من خلاله البسمة والبهجة على وجوه الملايين من محبيه وعشاق فنه الراقي في مصر والعالم العربي.

وقالت الوطنية للإعلام، في بيان لها، إن النجم الراحل قدم للشاشة الصغيرة والسينما والمسرح أعمالًا راقية ومتميزة ستظل محفورة في أذهان وقلوب محبيه.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولأسرة الفن المصري الأصيل داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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