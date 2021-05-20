شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رسالة تلقاها سمير غانم من جورج سيدهم قبل الوفاة: طوقت عنقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سمير غانم أن انفصال الثلاثي جاء بعد وفاة الضيف أحمد، مشيرًا إلى أن كثيرين حاولوا تقليده على المسرح «ولكن الفنان روح وليس شبيه» على حد تعبيره.

وأضاف سمير غانم خلال الندوة التكريمية بالقاهرة السينمائي في تصريحات سابقة قبل وفاته: «عدم تقديمي تراجيدي في حياتي جاء بسبب حب المخرجين لي في تقديم الضحك، فمثلا المخرج خالد مرعي كان خائفا من تقديمي التراجيديا، ولكن بعد تقديمها أعجب كثيرا لدرجة أنه لم يعيد أي مشهد نهائيا في المسلسل».

وتابع سمير غانم : «أنا أبسط الأشياء تضحكني، وأذكر موقفا مع الضيف أحمد، وكنا في عزاء وشقيق المتوفي رايح جاي في العزاء ومبسوط، وسألت الضيف: هو مال شقيق المتوفي مبسوط ليه؟ قالي: الواضح إن محدش قاله إن أخوه مات، فقلبنا العزاء ضحك، وبالمناسبة أفضل مباركة جاءت لي هي مباركة جورج سيدهم على الواتس، وأرسل لي رساله أثرت في كثيرا، لكن مفردات الكلمة صعبة عنده، ولكن الكلمة (حبيبي سمير تكريمك هو تكريمي لمشوار عشناه معا، فعندما تتوج لجائزة فاتن حمامة فهي تطوق عنقي، ادعيلي».

واستكمل سمير غانم : «الكوميديا موهبة وصعب تعليمها، فلو شخص دمه ثقيل كيف سيضحكنا؟».