شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السورية في القاهرة تعلن مد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى منتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير السوري في القاهرة بسام درويش، مد التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في الخارج إلي 12 مساء اليوم بسبب كثافة التصويت.

وأكد السفير أن أصوات أبناء الجالية السورية في القاهرة أمانة من أجل إعادة استقرار وأمن سوريا، وانتصارها في حربها علي الإرهاب، الذي دعمته ما يقرب من 100 دولة للنيل من مكانة سوريا.

وأوضح السفير أن بلاده مستمرة في مواجهة الإرهاب بسواعد أبنائها في الداخل والخارج، مشيرا إلي أن الانتصارات التي حققتها لن تتوقف حتى اجتثاث الإرهاب من جذوره.

وكان الآلاف من أبناء الجالية السورية قد توافدوا علي مقر السفارة منذ السابعة صباحا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التي تجري في الخارج اليوم الخميس، وفي الداخل السوري يوم الأربعاء المقبل.

وقالت المستشارة الإعلامية بالسفارة رواء شلغين، للمصري اليوم، إن السفارة قدمت كافة التسهيلات لإتمام العملية الانتخابية، حيث دعت كافة أبناء الجالية للتسجيل في كشوف الناخبين، خاصة لمن أصبح لهم الحق في الانتخاب بعد بلوغهم السن القانوني.

وأشأرت إلي أن السفارة رصدت توافد واصطفاف أبناء الجالية قبل السابعة صباحا، ما يؤكد حرصهم علي المشاركة في عملية الاقتراع

ويتنافس في الإنتخابات الرئيس السوري الحالي بشار الأسد واثنين أخرين