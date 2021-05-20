شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم قبل وفاته : لو حد تعب في بيتي مبقدرش أشتغل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سمير غانم إنه لا يستطيع العمل نهائيًا مادام هناك أحد من أفراد بيته «مريض»، مشيرًا إلى أنه شخص بيتوي ويحب العائلة جدًا.

وأضاف الفنان الراحل سمير غانم في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم:» أنا مسرحجي من الدرجة الأولى والسينما دلع وزيادة نجومية، ولكن أنا حياتي مليئة بالصعوبات، أول صدمة كانت وفاة الضيف أحمد، الدنيا ضلمت واسودت عليا أنا وجورج سيدهم، وأحضرنا عنصرا نسائيا وتزوجها المخرج محمد سالم بعد أول مرة عملت معنا، وبعد ذلك قررنا عمل مسرحيات بمفردنا مثل (المتزوجون وأهلا يا دكتور)، ومن بين الصعوبات أنني شخص عائلي لو حد تعب في بيتي لا أقدر على العمل وأترك كل شيء».

وتابع: ««أعتقد أن المسرح سيعود خلال الفترة المقبلة بمسرحيات دسمة وقوية، لأن الجمهور أصبح في اشتياق للمسرح».

وأختتم: «وواصل «غانم»: «لا أفرض شيئا على المخرج، فعلاقتي بهم تفاهل، ولكن المسرح أصعب في الكوميديا».