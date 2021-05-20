شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة سمير غانم واللحظات الأخيرة في العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

تسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، ويعاني حاليًا من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان سمير غانم عاني منذ فترة كبيرة بمشاكل في الكلي وزيادة انسبة الكرتيتن في الدم مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي اضافة إلى اصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم إلا أنه رحل إلى مثواة الأخير، حيث تم اجراء أمس مسحة لكورونا ولمنها ثبت ايجابيتها.