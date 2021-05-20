شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أكثر من 150 تخصصا جديدا يضاف لنظام التعليم الفنى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على تطوير شكل التعليم الفنى قريبا، بحيث يتم إضافة أكثر من 150 تخصص أمام طلاب المدارس الإعدادية، بحيث يتم تعديل نظام التعليم الفنى التجارى والصناعي بشكلهما القديم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بالهيئة العربية للتصنيع على هامش افتتاح مقر اكاديمية الهيئة العربية للتصنيع.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ونيفين جامع وزيرة الصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد تفقدوا مقر أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، والتي تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة DMG MORI دي ام جي موري الألمانية العالمية.

وتأتى جهود افتتاح الأكاديمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتحول الرقمي والإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، يفتتح اليوم مقر أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتي تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة DMG MORI دي ام جي موري الألمانية العالمية.

وتهدف الأكاديمية لتأهيل الكوادر البشرية في مجال الإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة والتحول الرقمى وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.