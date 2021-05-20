شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة تطعيم السيدات ضد فيروس كورونا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الصحة، الخميس، ببدء حملات التطعيم للسيدات في الغردقة باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت نيرمين أبوسريع مقرر المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، إن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».وأضافت: «نستهدف خلال أول يوم تطعيم 82 سيدة قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة».

من جانبها، قالت رانيا صفوت مسؤول الإعلام بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إن جهود الدولة كبيرة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

ووجهت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، دعوتها لجميع السيدات للتسجيل على موقع وزارة الصحة، قائلة: «لقاح كورونا يقوم بتزويد المناعة، ولكن لا يعني التساهل في الإجراءات الاحترازية».