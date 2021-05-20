شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطوير مرفق الإنارة بمركز الخارجة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، استمرار تطوير مرفق الإنارة من خلال تغيير كشافات الصوديوم عالية الإستهلاك بكشافات ليد موفرة للطاقة.

وأضاف «الطماوي» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم تركيب كشافات ليد على الطريق العام بمدخل قرى الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، وتواصل الوحدة المحلية إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغيير كشافات الإضاءة الليلية بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة.