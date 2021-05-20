شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصر الجديدة تطلق حملة للتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى حملة مجتمعية لتسجيل افراد المجتمع لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا- كوفيد 19، تدشن الحملة من مكتبة مصر الجديدة بحى الاسمرات بدأ من يوم الاثنين القادم 24 مايو الجارى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة .

قال الدكتور نبيل حلمى ان الحملة المجتمعية التي تطلقها الجمعية في حى الاسمرات تاتى للتيسير على اهالينا البسطاء قاطنى الاسمرات وتهدف للوصول إلى أكثر الفئات حاجة للقاح، موضحا ان اجراءت التسجيل تتم عبر الموقع المخصص من وزارة الصحة، مشيرا إلى ان التسجيل يتم داخل مكتبة مصر الجديدة بالاسمرات على مدار الساعة وحتى القضاء على الوباء .

وأضاف «حلمي»، إن الحملة تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية وخطة وزارة الصحة في توفير لقاح كوفيد- 19، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19، بتوفير جرعات اللقاح المضاد للفيروس، لكافة افراد المجتمع، مشيداً بجهود وزارة الصحة وتعاونها في سبيل توفير جرعات اللقاح والخدمات المساندة الأخرى .

من جانبها قالت سهام الجوهرى، نائب رئيس جمعية مصر الجديدة ان هذه الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الفئات المستهدفة، وكذلك المساهمة في الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع وتوفير كل ما من شأنه التصدي لهذه الجائحة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية العالمية.

وأشارت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة إلى انه وعلى هامش الحملة المجتمعية سوف يتم تنظيم عدد من الندوات التوعوية لاهالى حى الاسمرات عن التعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه، تستهل بندوة للدكتورة زينب حيدة، استشارى توعية صحية تتناول فيها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتعريف بالفيروس وأعراضه وطرق انتشاره والوقاية منه، والطرق الصحيحة لارتداء الكمامة وكيفية غسل الأيدي بالطريقة السليمة .