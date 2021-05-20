شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سوريا بمصر: مشاركة الجالية في الانتخابات الرئاسية إصرار على إنهاء «الحرب الكونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القائم بالأعمال السوري، السفير بسام درويش، إن إجراء الانتخابات الرئاسية تعكس رغبة السوريين للمساهمة في المناسبات الوطنية وتعبر بشكل أخر عن رغبة أبناء الشعب السوري في القضاء على الإرهاب، الذي دعمته نحو 100 دولة في العالم ضد سوريا.

وأوضح السفير في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحرب على سوريا مستمرة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، لكن المشاركة تعني الإصرار على إنهاء الحرب الكونية لصمود سوريا قيادة وشعبا وجيشا.

ووجه السفير درويش الشكر لوزارة الداخلية المصرية على توفير الأمن اللازم لإجراء الانتخابات، وكذلك للجهات المعنية.

وكان المئات من أبناء الجالية السورية قد توافدوا على مقر السفارة منذ السابعة صباحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تتم للمرة الثانية منذ اندلاع أحداث عام 2011.

وعكفت السفارة على تسجيل أسماء السوريين المقيمين في مصر في كشوف الناخبين في في شهر إبريل الماضي، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، كما قالت المستشارة الإعلامية بالسفارة رواء شلغين، التي صرحت لـ «المصري اليوم»، أن السفارة رصدت توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية منذ الصباح البكر، كما تم تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، ولفتت إلي أن اللاجئين المسجلين في مصر لديهم حق التصويت.