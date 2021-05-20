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الإسكندرية تستعد للصيف بصيانة أعمدة الإنارة ورش وتعقيم المواقف والمبانى الحكومية (صور)

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف على مستوى المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار جائحة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ تم شن حملة تطهير وتعقيم لجميع مرافق استاد الإسكندرية الرياضي الدولي برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية.

كما شنت الأحياء المختلفة أعمال تطهير واسعة على أماكن تجمعات المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت مرافق الإسكندرية أعمالها استعداداً لاستقبال الصيف والمصطافين من زوار المدينة خلال موسم الاصطياف 2021، وانتشرت فرق صيانة أعمدة الإنارة والنظافة بطول كورنيش الإسكندرية.

الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الصيف
الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الصيف
الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الصيف
الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الصيف
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الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الصيف
الإسكندرية تستعد لاستقبال فصل الصيف
الاسكندرية تستعد لـ"صيف 2021" بصيانة أعمدة الانارة ورش وتعقيم المواقف والمبانى الحكومية لمواجهة كورونا (صور)
الاسكندرية تستعد لـ"صيف 2021" بصيانة أعمدة الانارة ورش وتعقيم المواقف والمبانى الحكومية لمواجهة كورونا (صور)
الاسكندرية تستعد لـ"صيف 2021" بصيانة أعمدة الانارة ورش وتعقيم المواقف والمبانى الحكومية لمواجهة كورونا (صور)
الاسكندرية تستعد لـ"صيف 2021" بصيانة أعمدة الانارة ورش وتعقيم المواقف والمبانى الحكومية لمواجهة كورونا (صور)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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