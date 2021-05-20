شكرا لقرائتكم خبر عن في ندوة لقصور الثقافة : «لا نهضة بدون تطوير التعليم الفني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا نهضة بدون تطوير للتعليم الفنى، بهذه النتيجة انتهت ندوة قصر ثقافة المحلة الكبري، أمس، والتي أُقيمت تحت عنوان: «التعليم في مصر».

وناقشت الندوة دور الدولة في الاهتمام بملف التعليم، خاصة التعليم الفني، وذلك من خلال عدة خطوات، في مقدمتها تغيير الثقافة المصرية فيما يخص خريجي التعليم الفني.

وقال عبدالحميد حمزة، موجه بـ«التربية والتعليم»، إن التعليم الفني من أهم مقومات النهضة الصناعية والاقتصادية للدول، مشيرًا إلى تجارب ألمانيا وسنغافورة وكوريا والصين في هذا الشأن، حيث تمثل قوة التعليم الفني بتلك الدول 70% مقارنة بمصر، التي لا تتجاوز قوة التعليم الفني بها 40% فقط.

وأضاف: «بالرغم من أن الدولة المصرية كان لها السبق بالاهتمام بالتعليم الفني الصناعي منذ العصر الفرعوني، مرورًا بفترة حكم محمد على باشا، فإنه قد أصابه العديد من الكبوات التي أثرت فيه، وكان من أهمها عدم تأهيل خريجي التعليم الفني لخوض غمار سوق العمل والمنافسة على آخر مستجداتها ومتطلباتها».