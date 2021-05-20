شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر: تكليف عميد لكلية الطب و3 وكلاء لكلية الألسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي محمد حسين للقيام بالإشراف على كلية الطب، لمدة عام أكاديمي.

وشمل القرار تكليف كلاً من: الدكتورة ليلة يوسف حميد، الأستاذ بقسم اللغة العربية، وكيلاً لكلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمود النوبى أحمد، الأستاذ بقسم اللغة العربية، وكيلاً لكلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صلاح محمد أبوالحسن، الأستاذ المساعد بكلية الألسن، قائمًا بعمل وكيل كلية الألسن لشؤون خدمة البيئة وخدمة المجتمع.

يأتي ذلك فى إطار سعي جامعة الأقصر لاكتمال الكوادر الاكاديمية بكليات الجامعة.

جامعة الاقصر

جامعة الاقصر

جامعة الاقصر