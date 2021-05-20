شكرا لقرائتكم خبر عن قضية وعي.. أسامة الأزهري ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، كتابًا تعريفيًا جديدًا، عبارة عن ملخص للأطفال نبني به وعي الأجيال القادمة بأن القدس الشريف والجامع الأقصى أمانة في أعناق الأجيال القادمة.

ويقدم الكتاب شرحًا مبسطًا ومفيدًا للأطفال والكبار للتعريف بالقضية، ويوضح مكانة القدس، وماذا حدث في حي الشيخ جراح، ومَن هم الصهاينة ومعالم عدوانهم على البلاد.

ويوجه الكتاب رسائل ومعلومات للأجيال القادمة عن «الأقصى» ومساحته ومشتملاته وواجبنا تجاه المسجد الأقصى.

وأكد «الأزهري» أن حقيقة القضية الفلسطينية يجب توريثها إلى الأجيال القادمة للحفاظ على الأمانة، والقدس يمثل رمزية في قلوبنا غير قابلة للاحتلال ولا التشويه.

وتابع أن مصر قامت بدعم القضية الفلسطينية في العديد من المحاور، ومنها فتح جميع المرافق المصرية لمساعدة الفلسطينيين مثل المستشفيات ومعبر رفح، بالإضافة إلى إمداد الفلسطينيين بالمواد الغذائية التي يحتاجون إليها، مؤكدًا أن إسرائيل سعت بكل الطرق الملتوية الخبيثة إلى تزوير التاريخ بمنتهي الحرفية والعمق، كما أنهم حاولوا تزوير حقيقة الحرب، وهذا يؤكد أن القضية قضية وعي.

قضية وعي.. أسامة الأزهري ينشر كتاب تعريفي للأطفال عن القدس الشريف

قضية وعي.. أسامة الأزهري ينشر كتاب تعريفي للأطفال عن القدس الشريف

قضية وعي.. أسامة الأزهري ينشر كتاب تعريفي للأطفال عن القدس الشريف

قضية وعي.. أسامة الأزهري ينشر كتاب تعريفي للأطفال عن القدس الشريف