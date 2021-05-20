شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 19 طنًا من المخلفات والأتربة في حملة نظافة بمركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 19 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع أحمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة، وذلك بجانب تفريغ الحاويات بالمدينة.

وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ، مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم، مدير الحملة.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.