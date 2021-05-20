شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بساحة شارع نهضة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاتة الميدانية اليوم الخميس، حيث تابع سير العمل في إنشاء ساحة نهضة بورسعيد والتي تقع بمنتصف الطريق بين شارع نهضة بورسعيد ( البترول سابقا)، وشارع الرحاب، موكدا بأن الساحة الجديدة بحي الضواحي سوف تضاهي شارع ٧/٣ في كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة، مشيرا إلى أنه سوف تكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات، بالإضافة إلى لاند سكيب على اعلي مستوي.

وأكد المحافظ بأن شارع نهضة بورسعيد يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي الضواحي، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولي ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارها.

وأضاف بأن شارع نهضة بورسعيد «البترول سابقا» أصبح أكبر محور تعمير في بورسعيد، منوها للتحول الكبير الذي شهدته المنطقة بأكملها بعد أن تم إزالة الخردة والتعديات والعشوائيات بالمنطقة، وأصبحت تشهد مشروعات تنموية على أعلى مستوى.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بساحة شارع نهضة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بساحة شارع نهضة بورسعيد