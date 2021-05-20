شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب مواسير لمساقي الري في الوادي الجديد بتكلفة 50 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس منصور إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك كمساقٍ في عدد من الزمامات الزراعية، بمناطق الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة باعتمادات مالية قدرها 50 مليون جنيه.

وقال «إبراهيم» في تصريحات له، الخميس، إن تركيب مواسير البلاستيك كقنوات مساقي مغلقة يأتي كبديل لمساقي القنوات المفتوحة، التي تتسبب في استهلاك المياه سواء من التسرب أو التبخير.

ولفت إلى أن هذه الأعمال تشمل أطوال ٢٨ كيلو مترًا بزمام الخارجة وباريس، وأطوال ٢٤ كيلو مترًا بزمام الداخلة وبلاط.