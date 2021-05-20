شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يتابع الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بدء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال يونيو وانتهاؤها مع بداية يوليو اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط ظروف استثنائية وإجراءات احترازية مشددة.

هذا وواصل الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاتهما التفقدية، لمتابعة سير الدراسة بالجامعة والاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 وشملت الجوالات تفقد كليات الجامعة بمقريها بالجامعة الجديدة والقديمة والمدن الجامعية طلاب وطالبات .

وأشار «زكي» إلى الإنتهاء من إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلانها للطلاب مع رفع درجه الاستعداد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

ومن جانبه أوضح «شقيدف»، أنه وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فقد تم تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مع العمليات الدورية للتعقيم وتطهير المباني.

وأضاف «شقيدف» أن الجامعة عملت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على صيانة المدن وإجراءات عمليات دورية للتعقيم والتطهير، كما تم توفير كل سبل الراحة والتغذية الصحية لطلاب المدن، مع التشديد على منع التجمعات والتواجد بكثافة سواء بالغرف أو المطاعم، مع ضرورة التعاون مع أجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامتهم مع التشديد علئ أهمية مراعاة التباعد بين الطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية في كل مرة يترددون فيها على أماكن أقامتهم، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية مع توفير وجبات التغذية للطلاب مغلفة، ويتم توزيعها عليهم في مقار إقامتهم بالمدن .