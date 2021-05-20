رسائل رئيس الوزراء بعد تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - رسائل عدة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية له، خلال تفقده صباح اليوم، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف".

ووجه رسالة مهمة للمواطنين، أكد فيها أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، لكافة المواطنين المصريين، مشيراً إلى أنه يتابع على مدار اليوم مع وزيرة الصحة والمجموعة الطبية المسئولة عن إدارة أزمة فيروس كورونا، الإستعدادات التي تتم من أجل الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، كي يصبح لدينا أكبر حجم ممكن منها في أقل وقت ممكن.

أوضح أنه تم تلقي أكثر من 2.2 مليون جرعة خلال الأسبوع الماضي، كما من المستهدف خلال الشهر القادم أن يصبح لدينا أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى، لافتأً إلى أن هذا سيتيح لنا منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت.



بعد تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسى بأرض المعارض