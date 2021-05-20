شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر فى فعاليات معرض "إكسبو دبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض "إكسبو دبى"، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالمعرض، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به معرض "إكسبو دبى" من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما سيكون للمشاركة المصرية في هذا المعرض من دور في إظهار صورة مصر الجديدة، وما يتم من جهود في مختلف المجالات التنموية والعمرانية والخدمية، إلى جانب دوره في التسويق لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية قومية في كافة القطاعات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، بسرعة توفير التمويل المالي المطلوب لاستكمال أعمال الجناح المصري في معرض "إكسبو دبى"، بما يُسهم في ظهور مصر بالصورة اللائقة بها، ويعكس تاريخها وحضارتها، وما يتم حاليا من تقدم في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في فعاليات معرض "إكسبو دبي"، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر، منوهة إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة؛ حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما يعكس اهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص، وذلك نظراً لما تتميز به من الخبرات ومقومات تجعلها قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتناولت الوزيرة مقترح أجندة الفعاليات المصرية المخطط إقامتها خلال المعرض، مشيرة إلى أن فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث تتمثل في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، وذلك من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الجناح المصري يعتمد على وسائل عرض رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي، موضحة أنه تم تجميع المواد الفيلمية المقرر عرضها خلال فعاليات المعرض، وذلك بما يعكس الرؤية التنموية "مصر ٢٠٣٠"، وكذا المبادرات التنموية في كافة المجالات عبر السنوات السبع الماضية، لافتة إلى أنه من المخطط أن يتم انتاج المحتوى واخراجه في شكل ترفيهي تعليمي جاذب لكل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية والمهنية لزائري الجناح المصري.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض "إكسبو دبي" أن المعرض من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر من حوالي ١٩٠ دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري بالمعرض 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.