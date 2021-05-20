شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا: للعامل حق الحصول على أجره عن الإجازات الاعتيادية بعد المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، أن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل ـ حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب ، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.

فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر. ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".

جاء ذلك خلال حيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية علي حكم صادر من القضاء الإداري عام 2014، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولي .

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفى ورش بالدرجة الثانية، وأحيل للمعاش منذ عام 2009، وكان له رصيد اإجازات اعتيادية لم يتقاض عنة مقابل نقدى وقدره 1041(ألف واحد وأربعون ) يوماً، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد الذى لم يستنفذه اثناء مدة خدمته.