شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: استمرار المساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضى الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة على "تويتر"، تأكيدات وزير الخارجية لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية "فتح" عزام الأحمد مواصلة مصر دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.