شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن استعدادها لاستقبال 262 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى الدور الأول 2021 من وتبدأ الامتحانات خلال دا خلال الفترة من 5 يونيو إلى 10 يونيو 2021.

وأوضح أن مدارس المديرية استعدت ت لاستقبال 262474 طالب وطالبة مقسم على 664 لجنة بجميع مدارس الجيزة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فوراُ .

وأشار إلى أنه سوف تشكل لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فور وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية، كما تم الانتهاء من الصيانه البسيطة من المرافق والأثاث وتأمين الحجرات للجان النظام والمراقبة وتشكيل لجان النظام والمراقبة.

وشدد "الجيار " على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير.

وأكد أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بأن كل طالب يستخدم أدواته وعدم استخدام أدوات الاخرين مع تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا، كنا سيتم عقد عده لقاءات مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤوساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى 2021/2020 الدور الأول.

وشدد وكيل المديرية على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.