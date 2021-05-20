لو وقفنا يوم محدش هيعرف يمشي.. نظافة القاهرة: رفع 18 ألف طن يوميًا من القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة رفعت نحو 18 ألف طن يوميًا من القمامة بخلاف رفع أعمال "الردش".

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022، بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة: "بندخل الحواري والأزقة، ولو الهيئة رفعت إيدها يوم واحد محدش هيقدر يمشي في شوارع القاهرة مش بقول كدة لشيء إلا لكي ارد حق العاملين.. لإني معاهم في الشارع".

وأوضح الشرباسي، أن الهيئة يخصص لها نحو 1.7 مليار جنية لكنها تستحق زيادة هذه المخصصات، حيث تُعنى بمهام متعددة تتمثل في "النظافة والتجميل والإنارة"، حيث تقوم منذ عامين بمهام الـ4 شركات الأجنبية التي كانت تعمل سابقًا وانتهى التعاقد معها، وبينما كان يخصص لهذه الشركات 600 مليون جنية، يخصص لبند النظافة في مخصصات الهيئة 510 ملايين جنيه.

وتابع: "مع ذلك فأننا نبذل كافة الجهود في ضوء المخصصات المتوفرة لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز، واقسم بالله العظيم أننا نعمل علي الترشيد ولا نهدر المال العام، فنعمل بالامكانيات المتوفرة لدينا ونستغلها بالقدر الكامل".

من جانبه أكد النائب محمد السيد الحسيني، وكيل اللجنة، أهمية المتابعة، لأن عدم القيام بها يشكل شكل من أشكال إهدار المال العام، متسائلا: "أعمدة الإنارة، حد يقولي بتدفع كام لوزارة الكهرباء، معنديش رقم طيب ومين قال 22 ألف عمود شغالين؟".