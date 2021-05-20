غلق محور اللبيني لمدة يومين.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا لمحور اللبيني عند تقاطعه مع شارع الأربعين في الاتجاهين لمدة يومين لرفع وتركيب الكمر المعدني لكوبري ترسا الجديد.

وأعلنت إدارة المرور عن بدء الغلق الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 21/5/2021 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021 على أن تكون الأعمال والغلق الكلى فقط من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وستجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية للتسهيل على المواطنين.

أولا: القادم من نفق اللبيني ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري:

- يستمر بالسير بعد نفق اللبيني لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسي يميناً

- استكمال السير بشارع ترعة السيسي حتى تقاطعه مع شارع الأربعين ثم الدخول يساراً بشارع الأربعين واستكمال السير وصولاً حتى محور اللبيني مره أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

ثانياً: القادم من الطريق الدائري ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبيني " شارع الأهرام- شارع الملك فيصل:

- يتم الدخول يميناً اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الاعمال والغلق الكلى بما يقرب من (30) متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبيني وطريق المريوطية بمحيط منطقة الاعمال.

- استكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبري ترسا القديم الكائن أعلى ترعة المريوطية ثم السير يساراً بطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.