اخلاء سبيل طبيب أسنان متهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته بكفالة 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيل طبيب أسنان متهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بكفالة 2000 جنيه.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب مواجهته بأقوال الضحية وقال: "كانت ساعة شيطان"، وبرر فعلته بأن السيدة كانت بمفردها وتتحدث معه بشكل صريح عن أمور كثيرة.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أن السيدة كانت تحضر إليه لحشو "ضرسها" وأن الجلسة الأولى كانت تعارف وكان يمارس عمله بكل أمانة لمدة 30 دقيقة متصلة، حتى انصرفت السيدة وطلب منها أن تحضر في الجلسة الثانية في نهاية عمل العيادة حتى لا تنتظر وقتًا طويلًا.

وتابع المتهم وخلال مباشرة عمله في الجلسة الثانية وجد السيدة منفتحة وتتحدث معه بشكل طبيعي عن عدة أمور، منها علاقات الأزواج وأسباب الخلافات، واستغل جرأتها تلك وتحسس جسدها، وعندما احتجت اعتذر إليها بقوله أن ما حدث بغير قصد، فقبلت السيدة الاعتذار وعندما غادرت العيادة فوجئ بها تحرر محضرًا ضده.

وألقت المباحث القبض على المتهم بناء على صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بعد أن اعترفت السيدة بتفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وطالبت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل العيادة للتأكد من صحة روايتها.