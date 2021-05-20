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استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة للمستشفى لعدم قدرتها على الحركة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لاستغاثة مواطنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة بمصر القديمة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة متضمناً استغاثة من سيدة لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمحل البلاغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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