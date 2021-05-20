"أنا زي أمكم".. كواليس صرخة أنثى لم تنقذها من أنياب 4 ذئاب بشرية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات جديدة في اتهام 4 أشخاص بالاعتداء الجنسي على سيدة بمنطقة ساقية مكي.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء سامح الحميلي توصلت إلى أن خمسينية -لديها 3 أبناء أكبرهم متزوج ويبلغ 27 عاما- غادرت منزلها ليلا لشراء بعض طلبات المنزل من محل قريب من مسكنها، اعترض طريقها 4 أشخاص.

اصطحب الأربعة أشخاص السيدة عنوة إلى غرفة بمنطقة المساكن وتناوب اثنان منهم على اغتصابها تحت تهديد السلاح غير عابئين بتوسلاتها "حرام عليكم أنا قد أمهاتكم وعندي اللي قدكم".

في اليوم التالي توجهت السيدة إلى قسم شرطة الجيزة صحبة زوجها وحررت محضرا أدلت خلاله بأوصاف الجناة فوجه العقيد محمد سلامة مأمور القسم رجال المباحث بقيادة الرائد مصطفى عبد الله بسرعة فحص البلاغ وضبط المتهمين.

وشكل العقيد محمد أمين فريق بحث بمشاركة ضباط وحدة مباحث الجيزة وفرقة الغرب، توصلت جهودها إلى هوية المتهمين.

وفي وقت قصير تمكن النقيب عمر مبارك معاون مباحث الجيزة من التوصل إلى مكان المتهمين وضبطهم بالاشتراك مع الرائد هشام فتحي والنقيب حسين معتز.

أمام اللواء عاص أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.