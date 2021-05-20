بينها وسائل إعلام دولية.. 4 دقائق مُصورة ترصد زيارة سجن الفيوم العمومي-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يرصد زيارة وفد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية وعدد من الحقوقيين لسجن الفيوم العمومي.

واستهدفت الزيارة الإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وما يقدم لهم من خدمات وسبل التأهيل وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة والتي تهدف إلى تأهيل وإصلاح النزلاء مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

الزيارة نظمها قطاع حقوق الإنسان وقطاع السجون بوزارة الداخلية وتأتي لتفقد أوجه الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء في السجن والمستشفى والمكتبة.