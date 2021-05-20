غرفة الخطر بساقية مكي.. 4 أشخاص يستدرجون سيدة ويغتصبونها ليلا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدار البحث الجنائي القبض على المتهمين بالاعتداء الجنسي على سيدة بالجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة بلاغا من العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة بوقوع حالة اغتصاب بمنطقة ساقية مكي.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة.

تحريات الرائد مصطفى عبد الله ومعاونه النقيب عمر مبارك توصلت إلى أن 4 أشخاص اصطحبوا سيدة في الخمسينات من العمر عنوة إلى غرفة وتناوب اثنان منهم على اغتصابها عنوة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هشام والنقيبين عمر مبارك ومعتز حسين معاونو مباحث الجيزة من ضبط متهمين اثنين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.