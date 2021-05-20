شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السادات: تشميع بدرومات تحولت بالمخالفة لمخازن ومحلات تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء منبع رئيس جهاز مدينة السادات، عن قيام حملة مكبرة من إدارة الأمن والتنمية وشرطة التعمير بإزالة مبانى مخالفة بقطع مختلفة فى المدينة لإعاقتها حركة السكان ومخالفة لترخيص البناء.

كما قامت الحملة بغلق عدة بدرومات مخالفة للنشاط المستخدم لها بعد أن قام الملاك بتحويلها إلى مخازن ومحلات تجارية، وقامت شركة الكهرباء برفع العدادات للعين المخالفة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.