شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوافق علي إنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل بمركز بني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن جميع دوائر مراكز المحافظة، لمناقشة اهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد نواب البرلمان، بالجهود المبذولة من السيد محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

ناقش المحافظ، معدلات تنفيذ اعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعا المحافظ نواب البرلمان إلى المشاركة في تقديم المقترحات لتطوير تلك القرى والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على ارض الواقع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة.

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ، لطلب أحد النواب لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل بمركز بني مزار، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية كافة الجوانب المتعلقة بالتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بتكثيف الرقابة على التكاتك والالتزام التام بعدم السير داخل المدن.

استعرض المحافظ، جهود المحافظة في دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيب تنكات اكسجين اضافية بالمستشفيات، مؤكدا على استمرار تركيب التنكات بكافة مستشفيات المحافظة، وأشار إلى أن محافظة المنيا تعد من أوائل المحافظات التي تم بها تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال مراكز تطعيم متنقلة، وذلك بهدف التوسع في توفير اللقاح والوصول لكافة فئات المواطنين، كما استعرض المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء الأعمال بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، موجها بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للعمل على إنجاز كافة الاعمال، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري.