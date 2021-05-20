شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف 40 مهندسا.. مياه القليوبية تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إجتماعاً مع قطاعات المشروعات والصيانة والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصرى، على صعيد المشروعات التى تنفذها شركة مياه القليوبية.

وقال بيان صحفي الخميس، إن رئيس الشركة كلف فريق عمل يضم ٤٠ مهندساً على مستوى الشركة للإشراف ومتابعة تنفيذ الاعمال ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات المبادرة، وتعاون جميع الإدارات المختصة لتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنيه فيما يتعلق بجهود الشركة بشكل دائم.

وأكد تزويد جميع العاملين بمهمات الوقاية الشخصية للسلامه والصحه المهنيه حرصاً على سلامه العاملين والالتزام بالإجراءات الإحترازيه بجميع مواقع العمل لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

ولفت «مجاهد»، إلى أن شركة مياه القليوبية تعمل فى مبادرة حياه كريمة عبر عدة محاور منها تنفيذ أعمال المد والتدعيم، وانشاء محطات مياه الشرب، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطات الارتوازى، فضلاً عن مد المحطات بالمعدات الثقيلة ومولدات الديزل والمحولات الكهربائية والطلمبات الغاطسة بمشتملاتها.