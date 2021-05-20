شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العاملين بميناءي سفاجا والغردقة بلقاح فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بحملة لتطعيم العاملين ضد فيروس كورونا، وذلك في اطار حرص الدولة على تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة الفئات المستحقة والعاملين بالمنافذ البحرية لطبيعة عملهم وتعاملهم الدائم مع السفن بجنسياتها المختلفة.

وتم تطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة، وذلك حرصا من الدولة على التوازن بين دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة والتصدي لفيروس كورونا المستجد .