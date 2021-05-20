شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بضرورة منع الشيشة وتطبيق الغرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أن حملات الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد «عبدالعال»، على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تحرير 38 محضر لمقاهي قامت بمخالفة مواعيد الغلق وتم مصادرة ٧٨٥ شيشة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم تحرير ١٧٥ محضر عدم ارتداء كمامة وتم غلق 21 ورشة و65 محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم إتباع الاجراءات الاحترازية.

وأوضح المحافظ القاهرة، أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية في أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.