شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من قضايا التقنين والإزالات لتحقيق مصالح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح الخميس، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتيرعام المحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، ورؤساء المدن والمختصين من الجهاز التنفيذي بشأن قضايا التقنين والإزالات.

وحث محافظ جنوب سيناء الجميع على سرعة الانتهاء من أعمال التقنين بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء على أن يتم تحرير عقود التقنين لمن تم الموافقة عليهم من الجهاز بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة، على أن يتم استيفاء كل الملفات التي يتم دراستها حاليًا والانهاء منها خلال أسبوع من تاريخه، وتطبيق الإزالات للمخالفين بعد التأكد منها فى نطاق تطبيق القانون.