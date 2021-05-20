شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر ينصح مرضى الصدفية بزيارة سفاجا .. تعرف على الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور هاني الناظر، مدير المركز القومي للبحوث السابق، مصابي مرض الصدفية التوجه لمنطقة سفاجا من أجل الحصول على العلاج المناسب.

وعبر حسابه على موقع «فيس بوك»، قال الناظر: «لماذا سفاجا؟ اشتهرت منطقة سفاجا على شاطئ البحر الأحمر بإنها أفضل موقع في العالم لعلاج مرض الصدفية الجلدي بنظام الاستشفاء البيئي الذي يعتمد على قيام المريض بالاستحمام في مياه خليج سفاجا عالية الملوحة ثم التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية صباحا بعد الشروق وعصرا قبل الغروب مما يساعد على تكوين فيتامين د الذي يؤثر مباشرة على الجهاز المناعي فتختفي أعراض المرض خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة حسب شدة الحالة».

وتابع: «جاءت هذه الشهرة العالمية نتيجة الدراسات العلمية التي اشرفت عليها شخصيا ضمن فريق علمي من علماء المركز القومي للبحوث أوائل التسعينات، ويتميز العلاج في سفاجا بالفعالية والأمان التام لإنه لا يعتمد على أي أدوية نهائياً، ويبدأ موسم العلاج من أول مايو ويستمر حتى اكتوبر من كل عام وقد قمت بتأسيس عام ١٩٩٤ مركزاً لعلاج المرضي غير القادرين بالمجان بقرية العقبي والتي توافد عليها المرضى بالآلاف منذ ذلك التاريخ، الاستشفاء البيئي للصدفية علاج فعال آمن، وببلاش فالشمس والبحر والشاطئ عوامل طبيعية متاحة لأي إنسان».