شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 197 ألف و530 طن من القمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معاذ عبدالرحيم، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، أن إجمالي كميات القمح الموردة داخل وخارج المحافظة بلغت 197530 طن منذ بدء موسم الحصاد حتى اليوم الخميس، بواقع توريد 28534 طن بصوامع الخارجة، 38595 طن بصوامع شرق العوينات بإجمالي 67479 طن داخل المحافظة، وتوريد 130051 طن للصوامع والمطاحن خارج المحافظة .

وقال، وكيل تموين الوادي الجديد في بيان، الخميس، إنه يتم متابعة الاستلام اليومي للقمح بالصوامع وإعداد تقرير يومي من غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح برئاسة المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، لمتابعة عملية توريد المحصول بالصوامع بشكل يسير دون حدوث تكدس أو انتظار للسيارات المحملة، وحل أي مشكلات طارئة، بجانب إنتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.