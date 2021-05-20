شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الإسلامي يبحثان إقامة مشروعات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية المصرية، جلسة مباحثات عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمشاركة مدير التعاون الإقليمي والتكامل بالبنك رياض راغب أحمد، ومدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة مي با بكر.

يأتي ذلك في إطار سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى توسيع قاعدة شركائها الدوليين، وبصفة خاصة مؤسسات التمويل الدولية.

تناولت المباحثات أوجه التعاون المشتركة حيث تمت مناقشة وضع خطة عمل للشراكة بين الجانبين، كما تطرقت إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالي المقبل. وقد أعرب مسؤولو البنك عن سعادتهم بعقد هذه الجلسة وتطلعهم إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البنك والوكالة بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ الأهداف المشتركة بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الاسلامي للتنمية حول تنظيم عدد من برامج بناء القدرات وإيفاد قوافل طبية لعدد من الدول الأعضاء في البنك.