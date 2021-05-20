شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» بالقليوبية يطلق مبادرة لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مبادرة توعوية تستهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وذلك من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فرع المجلس بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد أن تلك المبادرة جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، وكذلك جهود وزارة الصحة والسكان الملموسة برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة زايد لمواجهة الجائحة منذ بداية انتشارها، والتعاون المستمر مع المجلس في هذا الإطار تتضمن المبادرة أيضا إطلاق حملة لطرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أن المجلس يطلق حملة إعلامية توعوية تتضمن عدداً من التنويهات، يتم بثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.