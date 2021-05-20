شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناقش الاستراتيجية التعليمية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ملامح الاستراتيجية التنموية المستقبلية للعملية التعليمية على أرض محافظة الفيوم، خلال الأعوام الثلاثة القادمة 2021: 2023، مؤكداً على «التشبيك» بين محاور تلك الاستراتيجية وخطط التطوير بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، موجهاً بوضع دراسة علمية متكاملة مصحوبة بجدول زمني محدد لآليات تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ طه البنا مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة محاور الاستراتيجية التنموية المستقبلية للعملية التعليمية 2021: 2023، والتى تبلورت في آليات تطوير التعليم الفني، وإتاحة نظم التعليم الحديثة، وتحسين الجودة والاعتماد، والتنمية المهنية للمعلم، والتحول الرقمي، والأنشطة التربوية، والتربية الخاصة، والقضايا المجتمعية النوعية، والبحث العلمي والابتكار لدى تلاميذ التعليم الأساسي، والمشاركة المجتمعية، وعلاج العديد من المشكلات المجتمعية النوعية.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الخطة الموضوعة لتلك الاستراتيجية التعليمية تتزامن مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تضم مركزي إطسا ويوسف الصديق، بما يساعد في تحسين جودة التعليم بمحافظة الفيوم بشكل عام وبمركزي المبادرة بشكل خاص، كما تتسق الاستراتيجية التعليمية المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة مع رؤية مصر 2030، وتعمل على تحقيق أهداف تلك الرؤية، بما يتماشى وخطة وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التشبيك بين هذه الاستراتيجية والمبادرة الرئاسية من جانب، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من جانب آخر، لتعمل كافة الأجهزة في منظومة متكاملة على رؤية واضحة ودراسة علمية لتنفيذ كافة محاورها من خلال الجداول الزمنية المحددة، لافتاً إلى أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى وربط العملية التعليمية بسوق العمل، والعمل على الاستغلال الأمثل لكافة أصول قطاع التعليم على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على التلاميذ وكافة العاملين بالعملية التعليمية، والتوافق على المشهد التنموي بمحافظة الفيوم.

وفي السياق نفسه أشار نائب المحافظ، إلى أن الملامح الاستراتيجية التنموية للعملية التعليمية على أرض محافظة الفيوم، تعمل على رصد كافة المطالب والاحتياجات التي يتطلبها القطاع لكى يتوائم مع آليات التحول الرقمي، والاستفادة بكل القوى البشرية به، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لاستحداث أقسام تعليمية وبرامج تأهيلية وآليات تدريبية جديدة، تعمل على تحسين جودة التعليم ومواكبته للمتطلبات الحديثة، والتركيز على مركزي إطسا ويوسف الصديق كونهما في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف نائب المحافظ، بأن الخطة الاستراتيجية للعملية التعليمية 2021: 2023 تعمل على تقليل كثافات الطلاب بالفصول، والعمل على جودة التعليم واعتماد المدارس، وإضافة أقسام تعليمية جديدة، والتركيز على التدريب المهني الجيد، والتنسيق مع مختلف الجهات لاستغلال كافة الإمكانات، كفنادق المدارس الفندقية بمنطقة دمو، وعلى ساحل بحيرة قارون، وفتح فصول جديدة لحضانات الأطفال بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي، والاستفادة بالملاعب والصالات الرياضية بالتنسيق مع الشباب والرياضة، واسغلال منافذ بيع المنتجات الخاصة بالمدارس الزراعية ومدارس التعليم الفني، والتنسيق مع وزارة الثقافة لنشر فكرة المسارح المتنقلة.

ومن جهته استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ملامح الخطة الاستراتيجية التنموية للعملية التعليمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحاً أن محافظة الفيوم بها 1517 مدرسة، تم منح الجودة والاعتماد لعدد 107 مدرسة منها، وتعمل الاستراتيجية الجديدة على إدراج 300 مدرسة لمنحها الاعتماد خلال الخطة المستقبلية 2021:2023، بواقع 100 مدرسة كل عام، بما يشعر المواطن بتحسين الخدمات التعليمية وجودة التعليم، موجهاً بالاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة للقائمين على العملية التعليمية من آجل النهوض بالعملية التعليمية، فضلاً عن وضع برامج التدريب التحويلي لخريجى التعليم الفني لتوفير فرق عمل لهم في ظل انشاء مجمعات صناعات جديدة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه جاري العمل على انشاء مدرسة متخصصة للتشييد والبناء بمبنى التدريب بكيمان فارس بعد مخاطبة وزارة الإسكان، ومدارس لتعليم صناعة الخزف والفخار بقرية أبوكساه، وأقسام لأساليب الري الحديث وأخرى لزراعة النباتات الطبية والعطرية، وثالثة للطاقة المتجددة بمدرسة هوارة الصناعية، فضلاً عن أقسام صيانة السيارات الكهربائية، وأعمال الجرانيت والرخام، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وصيانة المصاعد، والمصايد والمزارع السمكية.

وتابع وكيل الوزارة أن ملامح الخطة الاستراتيجية تتناول تدريب الطلاب ووضع برامج تأهيلية لهم، لتوفير العمالة المدربة على سوق العمل، من خلال التشبيك مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والكيانات والشركات الخاصة بواسطة البرامج المنظمة، مع شركات إميسال لاستخراج الأملاح، وشركة الغاز، وشركة السكر، مع الاهتمام بالبرامج التحويلية والتنموية للتعليم الفني واستثماره في تنمية المجتمع المحلي بالشراكة مع المجتمع المدني.

وكشف وكيل الوزارة بأن الخطة الاستراتيجية، تعمل على إنشاء خط إنتاج للزي المدرسي بمدارس النسيج حيث تمتلك المحافظة عدد 8 مدارس نسيج، ووجه محافظ الفيوم بالربط مع قطاع الصحة ـ حال تنفيذ تلك الخطوط ـ لتوفير مستلزمات الأطباء والتمريض من زى وكمامات وخلافه، كما يجرى فتح أقسام للصيانة الشاملة والبسيطة لجميع المؤسسات الحكومية، كما يتم دراسة تحويل مدرسة الحامولي بمركز يوسف الصديق لمدرسة لصناعة الحديد والصلب، فضلاً عن دراسة إنشاء مركزاً لصيانة السيارات بأبشواي.

كما استعرض وكيل الوزارة آليات مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية النوعية كظاهرة التسرب من التعليم، ومجابهة زواج القاصرات، والهجرة غير الشرعية، والبطالة، وتلوث المياه وندرتها، وعمالة الأطفال، وتلوث البيئة، إضافة لاستعراض آليات التحول الرقمي، والتنمية السياحية، والتوعية الثقافية، ودعم المتفوقين علمياً، والموهوبين إبداعياً، والمتميزين رياضياً، ومناقشة أساليب الإتاحة، وطرائق الابتكار العلمي، وإعداد المدرس والتنمية المهنية المستدامة، واستثمار طاقات ذوى القدرات الخاصة، والتربية الفكرية والأنشطة التربوية.