شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعداد مواقع تلقي لقاح كورونا لـ4 مراكز بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظة أسوان إلى 4 مراكز، وتشمل مستشفي صدر أسوان ومعهد أورام أسوان، ومستشفي دراو المركزي، وإدارة نصر النوبة الصحية، وإدفو غرب بمبني حي جنوب .

وأضاف أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لزيادة أعداد مركز تلقي لقاح كورونا داخل محافظة أسوان، والتسهيل على المواطنين في الحصول عليه.