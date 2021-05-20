شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع آليات تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات لتسجيل المواطنين بياناتهم، ضمن مبادرة المحافظة للتيسير عليهم لتلقي لقاح كورونا، كما تابع موقف تلقي اللقاح من خلال المواقع التي تم تخصيصها بالمدارس ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة أسماء مصطفى مسؤول التطعيمات بالمحافظة، والدكتورة ماجدة رشدي مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، والدكتور محمد أحمد رجب مسؤول مخزن اللقاح بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع موقف تسجيل المواطنين وتلقى لقاح كورونا، والفئات المستهدفة من موظفي المؤسسات الحكومية والمديريات الخدمية وشركات المرافق، وشركات القطاع الخاص، والوقوف على آليات العمل والمعوقات ـ إن وجدت ـ لسرعة وضع الحلول العاجلة لها، فضلاً عن مراجعة كميات الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ أكد على إحكام السيطرة على لقاح كورونا، لتحقيق أقصى استفادة منه، مع العمل على اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، بشأن برتوكول العلاج والفئات المستهدفة للتطعيم باللقاح، مؤكداً على تكثيف التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحفاظ على أرواح المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة تسلمت عدد 10 ثلاجات لحفظ لقاحات كورونا، تغطى كافة الإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية التنسيق بين مسؤولي القطاع الصحي، ومسؤولي مجالس المدن لتوفير أماكن لتلقي المستهدفين للقاح، مع العمل على توفير الأجواء الملائمة للأطباء وأطقم التمريض لتأدية المهام المنوطة بهم بشأن تطعيم المواطنين باللقاح في سهولة ويسر.

وشدد المحافظ على متابعة أعمال تطعيم المواطنين أولاً بأول، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الألكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات المتبعة.

الجدير بالذكر أن المحافظة دشنت مبادرة للتيسير على المواطنين، لتسجيل بياناتهم لتلقي لقاح كورونا من خلال 64 مركزاً للشباب، و66 مدرسة تغطى كافة مراكز وقرى المحافظة.