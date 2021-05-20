شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع آليات تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات لتسجيل المواطنين بياناتهم، ضمن مبادرة المحافظة للتيسير عليهم لتلقي لقاح كورونا، كما تابع موقف تلقي اللقاح من خلال المواقع التي تم تخصيصها بالمدارس ومراكز الشباب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة أسماء مصطفى مسؤول التطعيمات بالمحافظة، والدكتورة ماجدة رشدي مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، والدكتور محمد أحمد رجب مسؤول مخزن اللقاح بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع موقف تسجيل المواطنين وتلقى لقاح كورونا، والفئات المستهدفة من موظفي المؤسسات الحكومية والمديريات الخدمية وشركات المرافق، وشركات القطاع الخاص، والوقوف على آليات العمل والمعوقات ـ إن وجدت ـ لسرعة وضع الحلول العاجلة لها، فضلاً عن مراجعة كميات الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ أكد على إحكام السيطرة على لقاح كورونا، لتحقيق أقصى استفادة منه، مع العمل على اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، بشأن برتوكول العلاج والفئات المستهدفة للتطعيم باللقاح، مؤكداً على تكثيف التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحفاظ على أرواح المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة تسلمت عدد 10 ثلاجات لحفظ لقاحات كورونا، تغطى كافة الإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد محافظ الفيوم على أهمية التنسيق بين مسؤولي القطاع الصحي، ومسؤولي مجالس المدن لتوفير أماكن لتلقي المستهدفين للقاح، مع العمل على توفير الأجواء الملائمة للأطباء وأطقم التمريض لتأدية المهام المنوطة بهم بشأن تطعيم المواطنين باللقاح في سهولة ويسر.
وشدد المحافظ على متابعة أعمال تطعيم المواطنين أولاً بأول، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الألكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات المتبعة.
الجدير بالذكر أن المحافظة دشنت مبادرة للتيسير على المواطنين، لتسجيل بياناتهم لتلقي لقاح كورونا من خلال 64 مركزاً للشباب، و66 مدرسة تغطى كافة مراكز وقرى المحافظة.